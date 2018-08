Vier crashes in een maand, hoe veilig zijn historische vliegtuigen?

Sindsdien moeten passagiers van historische vliegtuigen om te beginnen "een redelijke tijd" voor de vlucht zowel schriftelijk als mondeling een soort waarschuwing krijgen. Ze moeten ervan op de hoogte zijn dat ze vliegen in een toestel, dat voldoet aan "gedateerde luchtwaardigheidseisen", zoals het letterlijk staat in de wet.

Controle

Ook moet elke kist voldoen aan een onderhoudsschema. De eigenaar mag volgens Van der Holst alleen onderdelen kopen of onderhoud laten uitvoeren door officieel erkende luchtvaartbedrijven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of de vliegtuigen in orde zijn. "Dat wordt netjes in de gaten gehouden", beaamt Melkert.

De oorzaak van de vier recente vliegtuigongelukken is overigens nog onduidelijk. Zowel in Zuid-Afrika, Amerika als Zwitserland is het officiële onderzoek naar de toedracht in volle gang.

Van der Holst, ook oud-directeur van Aviodrome, is erg benieuwd naar de resultaten. "Het is afschuwelijk wat er is gebeurd. En ook bijzonder slecht voor het imago van de historische luchtvaart."