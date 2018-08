Passagiers gecrashte vlucht Mexico: 'Ik dank God dat iedereen nog leeft'

"Ik voel me gezegend en ben God dankbaar", zegt passagier Jackeline Flores na de crash tegen verslaggevers. "Het belangrijkste bij ongeval van deze aard is dat er geen doden zijn gevallen. Dat is bemoedigend", vertelt gouverneur Aispuro.

Alle passagiers en de bemanningsleden konden het vliegtuig verlaten voor het vlam vatte. De piloot is het zwaarst gewond, maar verkeert in stabiele toestand.

Volgens Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft, is het "niet zo opmerkelijk" dat iedereen de crash overleefd heeft. "Bij de meeste vliegtuigongevallen is overlevingskans is best groot als je het statistisch bekijkt."