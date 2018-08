Jehovah's Getuigen weigeren justitie te helpen in kindermisbruikzaak

Kerkgenootschap Jehovah's Getuigen heeft geweigerd met het Openbaar Ministerie mee te werken in een rechtszaak tegen een verdachte van kindermisbruik. De verdachte is een Jehovahgetuige. Het OM vorderde een document waarin een bekentenis van de dader zou staan, maar de organisatie wil dat stuk niet geven, bevestigt het OM na berichtgeving van RTL Nieuws.

De 31-jarige Samet G. werd vorige week veroordeeld voor het misbruiken van zijn tien jaar jongere nichtje. De rechtbank achtte bewezen dat het misbruik tussen 2005 en 2011 plaatsvond. De moeder van het slachtoffer deed in 2015 namens haar dochter aangifte.

Het OM had een gevangenisstraf van 15 maanden geƫist, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De rechtbank legde een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 6 maanden, onder meer omdat de feiten tussen de zeven en dertien jaar geleden zijn gepleegd. Ook kreeg de dader een taakstraf van 240 uur en moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 6000 euro. G. ging tegen de uitspraak in beroep.

G. bekende tegenover de rechtbank dat hij zijn nichtje meerdere keren heeft betast. In 2011 is hij door de Jehovah's Getuigen op non-actief gesteld. De rechtbank acht het seksueel binnendringen van het lichaam van het slachtoffer toen zij jonger was dan 12 jaar, en tussen haar twaalfde en zestiende levensjaar, bewezen.

Verschoningsrecht

Ook intern zou G. een bekentenis hebben afgelegd, maar die wil de organisatie dus niet met justitie delen. Daarbij doet Jehovah's Getuigen een beroep op het verschoningsrecht.

In februari bleek al dat de organisatie jarenlang verslagen van beschuldigingen van seksueel kindermisbruik had achtergehouden. Daders worden door het genootschap intern berecht en niet aangegeven bij de politie. De verslagen van interne 'rechtszaken' worden niet met justitie gedeeld.

Eind 2017 werd een meldpunt geopend voor slachtoffers van misbruik binnen de Jehovah's Getuigen. In de eerste maand kwamen tientallen meldingen binnen, vorige maand was dat opgelopen tot enkele honderden. Omdat de organisatie weigert mee te werken aan onderzoek naar seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap, riep de Tweede Kamer vorige maand op tot een onafhankelijk onderzoek.