Teleurstelling bij minister na afwijzing misbruik-onderzoek door Jehovah's Getuigen

Minister Dekker voor Rechtsbescherming is teleurgesteld dat het bestuur van de Jehovah's Getuigen weigert onafhankelijk onderzoek te laten doen na beschuldigingen van kindermisbruik.

In een brief aan de Kamer schrijft de minister dat het bestuur hem heeft laten weten daarvoor geen reden te zien. De leiding van de Jehovah's Getuigen zegt dat een gering aantal mensen zich heeft gemeld met beschuldigingen en dat organisatie zelf de afgelopen jaren al maatregelen getroffen om kinderen te beschermen.

De minister laat weten dat hij geen mogelijkheden heeft om de Jehovah's Getuigen te verplichten mee te werken aan een onderzoek naar de aard en omvang van seksueel misbruik binnen die gemeenschap.

Aangifte

Minister Dekker laat wel nagaan of het mogelijk en wenselijk is om de aangifteplicht te verruimen bij gevallen van seksueel misbruik bij kinderen. Hij vindt dat in zijn algemeenheid moet worden voorkomen dat zedendelicten alleen intern worden opgelost door organisaties. De verruiming van de aangifteplicht zou kunnen betekenen dat organisaties verplicht zijn kindermisbruik te melden bij de politie.

Eind vorig jaar kwamen binnen korte tijd na de oprichting van een meldpunt voor seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen tientallen meldingen binnen. Ook bij dagblad Trouw, dat geregeld heeft geschreven over misbruik binnen die kring, kwamen meldingen binnen.