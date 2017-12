80 meldingen van misbruik binnen Jehovah's Getuigen

Bij het meldpunt voor seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen zijn in de eerste maand tachtig meldingen binnengekomen. Vijftig daarvan kwamen direct binnen bij het meldpunt, de dertig andere kwamen via dagblad Trouw, dat afgelopen tijd geregeld schreef over het misbruik.

Veel meldingen komen van mensen die nu geen lid meer zijn van de organisatie, zegt Raymond Hintjes van de stichting Reclaimed Voices, die het meldpunt openstelde. De stichting rekent op meer meldingen. "We hebben al veel meldingen gekregen, maar aangezien er in Nederland meer dan 30.000 mensen lid zijn van de Jehovah's Getuigen denken we dat dit het topje van de ijsberg is. We vermoeden dat er honderden gevallen zijn."

Slachtoffers durven vaak niet naar buiten te komen met hun verhaal, zegt Hintjes. "Er rust nog steeds een taboe op spreken over seksueel misbruik. Daar komt bij dat de Jehovah's Getuigen een erg gesloten gemeenschap is, die dit soort zaken via een interne procedure oplost. Daarna wordt er vaak met geen woord meer over gerept. En gebeurt dat wel, dan is het het woord van het slachtoffer tegen het woord van de dader."

Wc-rol

Een van de oprichters van de stichting, Frank Huiting, deed afgelopen zomer in Trouw anoniem zijn verhaal over het misbruik. Hij vertelde dat hij tussen zijn vijfde en zevende werd misbruikt door een oudere jongen die bij zijn ouders op bezoek kwam voor een bijbelkring. "Als deze jongen Hunting boven kwam voorlezen, nam hij een wc-rol mee", schrijft de krant.

Jehovah's Getuigen heeft nog niet gereageerd op de openstelling van het meldpunt. "Na de oprichting liet Jehovah's Getuigen weten bereid te zijn om in gesprek te gaan met ons. Wij hebben daarop een brief gestuurd aan het bestuur van de organisatie. Inmiddels hebben zij gezegd dat ze zich aan het beraden zijn over hoe ze gaan reageren op de zaak."