'Jehovah's Getuigen houden bewijs van kindermisbruik achter'

De organisatie Jehovah's Getuigen in Nederland heeft jarenlang verslagen van beschuldigingen van seksueel kindermisbruik achtergehouden. Dat meldt RTL Nieuws. Slachtoffers vrezen dat de verslagen worden vernietigd en dat daarmee bewijsmateriaal verloren gaat.

De Jehovah's Getuigen hebben een eigen soort rechtbanken, commissies met 'ouderlingen' binnen het genootschap. Zij vellen een oordeel over misstappen die leden van de beweging plegen. Het zijn geen zware straffen: de maximale straf is verbanning.

Volgens RTL liggen er tientallen of mogelijk honderden verslagen van interne rechtszaken in de archieven van Jehova's Getuigen. Die bestaan uit zaken van Jehova's Getuigen die beschuldigd worden van seksueel misbruik, met details of zelfs bekentenissen. Maar de documenten worden niet gedeeld met de politie. Dat is niet het beleid van de gemeenschap.

Geen aangifte

Het Openbaar Ministerie heeft nog geen onderzoek lopen naar het misbruik, omdat er geen aangiftes zijn gedaan. In een verklaring zegt het Openbaar Ministerie dat slachtoffers van misbruik zelf bepalen of ze aangifte doen. "Mochten die aangiftes op een later moment volgen, dan zullen politie en OM die in behandeling nemen." Volgens de Jehovah's Getuigen zijn slachtoffers van misbruik "vrij" om aangifte te doen.

Raymond Hintjes van de stichting Reclaimed Voices, die opkomt voor de belangen van slachtoffers, zegt dat inmiddels zo'n 220 meldingen van misbruik zijn binnengekomen. "We hebben vorige week met het OM gesproken en aangekondigd dat er aangiftes volgen, binnen nu en een week of twee", zegt hij. Volgens Hintjes gaat het om zeker vijf aangiftes. "We hopen dat het OM door dit verhaal alsnog in beweging komt."

Hintjes zegt dat het voor veel slachtoffers lastig is om aangifte te doen. "De vraag is of zij een heel proces willen ingaan, terwijl zij het voor zichzelf hebben afgesloten." De vrees dat verslagen worden vernietigd is gebaseerd op ervaringen bij andere Jehova's-afdelingen in de wereld, stelt Hintjes. "Dat is op verschillende plekken gebeurd, bijvoorbeeld in Australiƫ, Groot-Brittanniƫ en de Verenigde Staten."

'Extra probleem'

De advocaat van de slachtoffers, Nico Meijering, roept via RTL Nieuws de Jehova's op om de documenten alsnog te overhandigen aan het OM. "Laat het niet zo ver komen dat ze ook nog eens zo dom zijn om bewijsmateriaal te gaan vernietigen. Dan hebben ze een extra probleem aan de broek."