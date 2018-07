Werkstraf voor Vindicat-lid in mishandelingszaak

Een lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat heeft een werkstraf van 90 uur, waarvan 50 voorwaardelijk, gekregen voor het mishandelen van een medestudent in het verenigingsgebouw. Ook moet hij van de rechter het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 106 euro. De officier van justitie had een taakstraf geëist van 150 uur, waarvan 80 voorwaardelijk.

De 22-jarige student stond vandaag samen met een ander lid van Vindicat voor de rechter voor de mishandeling op de sociëteit van het studentencorps in december vorig jaar. Het slachtoffer liep daarbij een hersenschudding op en letsel aan zijn neus en gebit.

Uitgesteld

Eigenlijk zou de rechter vandaag uitspraak doen over beide betrokken studenten, maar de advocaat van het ene Vindicat-lid wil dat er nog extra getuigen worden gehoord. Daarom wordt zijn zaak uitgesteld tot oktober.

Vindicat meldde het mishandelingsincident in december niet bij de Rijksuniversiteit Groningen, terwijl dat volgens de regels wel had gemoeten. Daarom zetten de universiteit en de Hanzehogeschool Groningen de financiële tegemoetkoming voor bestuurders van de vereniging dit studiejaar definitief stop.

Incidenten

Het was niet het eerste incident bij het Groningse studentencorps. In september vorig jaar kwam de vereniging in opspraak toen leden overlast veroorzaakten in een sushirestaurant. Het jaar daarvoor ging een Vindicat-lid tijdens de ontgroening op het hoofd van een eerstejaarsstudent staan. Hij werd veroordeeld tot een taakstraf en een celstraf van een dag.

Het incident in 2016 leidde tot veel ophef. De universiteit, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen eisten dat Vindicat haar cultuur zou veranderen en stelden een gedragscode op, waarmee de studentenvereniging akkoord ging.