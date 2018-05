Opnieuw mishandeling bij Gronings studentencorps Vindicat

Bij het Groningse studentencorps Vindicat is opnieuw iemand mishandeld. De vereniging heeft het incident tegen de regels in niet gemeld bij de Rijksuniversiteit Groningen. Die eist nu volledige openheid van het corps. Op basis daarvan zullen de universiteit en de Hanzehogeschool zich beraden op sancties, schrijft het Dagblad van het Noorden. Ook burgemeester Den Oudsten van Groningen is niet op de hoogte gesteld, en dat had wel moeten gebeuren.

Het incident was op 3 december vorig jaar, tijdens de laatste nacht van de Kermesse d'Hiver, een driedaags evenement van het studentencorps. Op de sociƫteit werd een student mishandeld.

Het slachtoffer liep een hersenschudding op en heeft de week daarna aangifte gedaan. Twee mannen van 22 worden vervolgd en moeten in juli voor de rechter verschijnen. Beiden zijn lid van Vindicat.

"Nalatig en stom"

De rector van Vindicat, Marc Mohr, zegt tegen de krant dat hij niet wist dat het incident gemeld moest worden. "Ik ben nalatig en stom geweest. Ik had dit moeten weten, want we hebben een gedragscode ondertekend." Hij ontkent dat hij het incident binnenskamers wilde houden.

De vereniging heeft wel intern maatregelen genomen. De twee leden zijn geschorst. In overleg met het slachtoffer heeft Vindicat zelf geen aangifte gedaan.

Na een aantal incidenten en een ernstige mishandeling in 2016 eisten de universiteit, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen dat Vindicat zijn cultuur zou veranderen. Bij de mishandeling in 2016 ging een corpslid tijdens de ontgroening op het hoofd van een eerstejaarsstudent staan. De vereniging probeerde dat intern af te handelen.