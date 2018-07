Aboriginals woest om uitspraken Blok: 'schande' en 'onaanvaardbaar'

In Australië hebben Aboriginals met ontzetting gereageerd op de uitspraken van minister Stef Blok over multiculturele samenlevingen. De oorspronkelijke bewoners van het land hebben de Australische minister Julie Bishop gevraagd om in gesprek te gaan met Blok, meldt de Australische omroep SBS.

De minister van Buitenlandse Zaken zei op een besloten bijeenkomst in Den Haag dat hij geen land kent waarin mensen uit verschillende culturen vreedzaam samenleven. Hij voegde daaraan toe: "Dus dan vallen Australië en de Verenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid."

"Het is een schande en volkomen onaanvaardbaar", zegt vice-voorzitter Rod Little van het National Congress of Australia's First Peoples. "Ik zou willen zeggen: zorg dat je de feiten op een rijtje krijgt. Hier ben ik, het levende bewijs dat de oorspronkelijke bewoners nog altijd bestaan in Australië en dat we niet zijn uitgeroeid."

Ondanks dat VVD'er Blok al afstand heeft genomen van zijn eigen uitspraken, wil Little dat er tóch met hem gesproken wordt. Australië staat volgens hem voor een zeer succesvolle samenleving, waar meer dan een kwart van de bevolking in een ander land is geboren.

Ook woede in Suriname en Curaçao

Onder meer vanuit Suriname kwamen boze reacties op de uitspraken van Blok, die het land een 'failed state' noemde. De Surinaamse regering zei in een reactie: "Deze zoveelste grove aantijging tegen de rust en stabiliteit in de Republiek Suriname kan alleen bedoeld zijn om Suriname en haar bevolking internationaal negatief af te schilderen, teneinde de Surinaamse natie te isoleren, met als mogelijke agenda de bewerkstelliging van een herkolonisatie."

En ook Curaçao liet van zich horen. "De regering kan zich absoluut niet vinden in deze uitspraken die zeer zeker ook de kern van de multiculturele Curaçaose samenleving bijzonder diep raken. Juist onze diversiteit maakt ons krachtig", liet de regering weten.