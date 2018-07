Ook Curaçao 'diep geraakt' door uitspraken Blok

Het kabinet-Rhuggenaath benadrukt dat Blok als koninkrijksminister "vier multi-etnische, multireligieuze en multiculturele landen in het Koninkrijk vertegenwoordigt" in het buitenland. "De uitdrukkingen van minister Blok zijn niet representatief voor de realiteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Integendeel. Naar ons inzien weergeeft de Curaçaose, multiculturele samenleving juist een beter beeld van normen en waarden, zoals rechtvaardigheid, tolerantie en vrijheid, die wij delen binnen het Koninkrijk."

Eerder al protesteerde Suriname tegen de typering als 'failed state' door Blok. De regering eist daarvoor excuses van de minister aan het Surinaamse volk.

Zover ging de minister niet in een eerste reactie op de ophef. Wel zei hij hij "te ver was gegaan in mijn doel om de discussie los te trekken" en de term 'failed state' te scherp was.