Minister Blok door het stof: 'Ik ben te ver gegaan, en dat betreur ik'

Ook over Oost-Europa liet Blok zich scherp uit. Zo zei de minister dat niet op afspraken over huisvesting van vluchtelingen moet worden aangedrongen, omdat gekleurde mensen in die landen geen kans hebben op een normaal leven. "Die worden waarschijnlijk in elkaar geslagen." Ook die woorden neemt Blok terug. "Dat kun je niet in zijn algemeenheid zeggen. Ik heb aangegeven dat een aantal landen niet mee wil werken aan herhuisvesting van vluchtelingen. Dat moet moet wel de inzet blijven, zodat we met zijn allen de klus op een eerlijke manier klaren. Ik ben te ver gegaan in mijn doel om de discussie los te trekken."

Oost-Europa

Blok zegt dat hij tegen alle landen die zijn opmerkingen aanstootgevend vonden bereid is om uitleg te geven. "Ik zal met collega's in andere landen het gesprek aangaan en aangeven dat ik die woorden niet zo had moeten gebruiken. Ook zij hebben recht op die uitleg."