Kamer vindt migratie-uitspraken Blok 'onbegrijpelijk' en 'lomp'

Zowel coalitiepartijen als de oppositie willen uitleg van minister Blok over uitspraken die hij gedaan heeft over migratie, vluchtelingen en de multiculturele samenleving. PvdA en PVV hebben schriftelijke vragen gesteld aan hem en aan premier Rutte.

VVD-Kamerlid Ten Broeke vindt de woorden van zijn partijgenoot lomp. Hij twittert: "Niemand zal beweren dat Suriname een modelstaat is of dat migranten in Oost-Europese landen altijd vriendelijk worden bejegend, maar de minister had deze punten ook kunnen maken met een minder lompe woordkeus."

Op een besloten bijeenkomst zei Blok dat hij geen land kent waarin mensen uit verschillende culturen vreedzaam samenleven. De minister noemde Suriname een failed state. Hij stelde verder dat het waarschijnlijk genetisch is bepaald dat mensen niet kunnen omgaan met onbekenden.

Ook zei hij dat hij niet denkt dat het lukt om Europese afspraken te maken over de opvang van vluchtelingen. "De Oost-Europeanen gaan er nooit mee akkoord", zei de minister.

'Schadelijk voor Nederland'

D66-Kamerlid Verhoeven schrijft in een tweet dat hij uitleg verwacht van de minister "over zijn onbegrijpelijke uitspraken en zijn pessimisme over de verdeling van vluchtelingen in Europa en de multiculturele samenleving". Verhoeven vindt dat het de taak van Blok is om diplomatieke betrekkingen te onderhouden.

PvdA-Kamerlid Ploumen typeert Bloks uitlatingen als "ongelofelijk onprofessioneel". Volgens haar schaden ze de positie van Nederland in het buitenland. "Heel veel mensen leven immers gewoon op een prettige manier samen, zonder weg te lopen voor problemen als die zich zouden voordoen. Het zou daarom goed zijn als de minister zijn uitspraken terugneemt. Daarnaast wil ik weten wat dit nu precies betekent, bijvoorbeeld voor het Europese migratiebeleid", stelt ze.