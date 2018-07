Minister Blok: mensen uit verschillende culturen leven niet vreedzaam samen

Minister van Buitenlandse Zaken Blok heeft op een besloten bijeenkomst opmerkelijke uitspraken gedaan over migratie, vluchtelingen en de multiculturele samenleving. Dat blijkt uit videobeelden die in handen zijn van televisieprogramma Zembla.

Op de opnames zegt Blok dat hij geen land kent waarin mensen uit verschillende culturen vreedzaam samenleven. "Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (...) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken het niet."

Hij voegt eraan toe dat hij deze vraag ook heeft neergelegd bij zijn ambtenaren.

Suriname 'failed state'

Op de bijeenkomst in Den Haag op 10 juli ging de minister in gesprek met zo'n tachtig Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Als iemand uit de zaal Suriname als voorbeeld noemt, stelt Blok dat Suriname een failed state is. "Dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling", zegt hij erbij. Wat hij met "etnische opdeling" bedoelt, is niet duidelijk.

Iemand anders uit het publiek noemt vervolgens Singapore. "Singapore is inderdaad een klein mini-landje, extreem selectief in z'n migratie", antwoordt Blok. "Extreem selectief. Heel moeilijk om erin te komen. Die laten geen arme migranten toe. Ja, eventueel voor de schoonmaak."

'Geschokt geluisterd'

Een van de aanwezigen maakte opnames en stuurde die naar Zembla. Het publiek op de bijeenkomst heeft "geschokt geluisterd" naar de minister, zegt Zembla-journalist Erwin Otten in radioprogramma De Nieuws BV.

Blok gaat ook in op de opvang van vluchtelingen, migratie en xenofobie. Zo zegt hij: "Je loopt vrij snel tegen de grenzen van wat een samenleving kan hebben. Vandaar dat ik ook zeg: Ik begrijp de mensen in Amsterdam-West en in de Schilderswijk. Want als je in Benoordenhout woont, is het hartstikke leuk om op zondag naar de Turkse bakker te gaan. Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten. Maar als je er middenin woont, heb je enorm last."

Journalist Otten las in De Nieuws BV een reactie voor van minister Blok. Die zegt dat zijn doel op de bijeenkomst was om "een open uitwisseling te stimuleren en van de deelnemers hun ervaringen te horen". "Mijn inbreng bij de vraag-en-antwoordsessie was er deels op gericht om te prikkelen", vervolgt hij. "Tijdens de besloten bijeenkomst heb ik illustraties gebruikt die in het publieke debat ongelukkig kunnen overkomen."