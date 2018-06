EU-leiders sluiten migratiedeal, maar 'probleem nog lang niet opgelost'

Na een lange avond en nacht vergaderen in Brussel hebben de regeringsleiders van de EU-lidstaten een akkoord bereikt over migratie.

Het was volgens premier Rutte een uiterst ingewikkeld en bij vlagen emotioneel debat. De grootste winst is volgens hem dat de 28 EU-landen er samen uit zijn gekomen. "Het probleem is niet opgelost, maar we hebben afspraken gemaakt die verder moeten worden uitgewerkt."

Focus op Afrika

Met landen in Noord-Afrika wil de Europese Unie "Turkije-achtige afspraken maken", zei de premier. Dat wil zeggen dat de landen financiƫle steun krijgen in ruil voor het beperken van de toestroom van migranten.

De EU wil de banden met Afrika verder aanhalen. De nadruk ligt daarbij, naast meer ontwikkelingshulp en private investeringen, op onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, innovatie, goed bestuur en vrouwenemancipatie. "Afrika is onze buur", schrijven de landen in de slotverklaring (.pdf), "en dit moet tot uitdrukking komen in meer uitwisseling en contact tussen mensen uit alle lagen van de bevolking op beide continenten."