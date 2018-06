Italië toch naar minitop over migratie, Visegrad-landen slaan over

De Duitse bondskanselier Merkel heeft de Italiaanse premier Conte overgehaald om zondag toch naar de Europese minitop over migratie te komen. Dat zegt Conte na een telefoongesprek met Merkel.

Volgens de Italiaanse premier was er een misverstand over een ontwerpakkoord over migratie in Europa. Merkel zou tegen Conte hebben gezegd dat het ontwerp voorlopig van tafel is en er ruimte is om over de Italiaanse voorstellen te spreken.

Gisteren dreigde Conte de bijeenkomst te boycotten, omdat hij bezwaren heeft tegen dat ontwerpakkoord. In de tekst stond dat migranten worden teruggestuurd naar het eerste land van registratie. Dat pakt volgens de Italiaanse regering nadelig uit voor Italië, omdat veel migranten daar aankomen.

De Italiaanse weigering zou een grote tegenvaller zijn geweest voor de Europese Commissie, die hoopt met de minitop een richting te geven aan de hoogoplopende discussie over migratie in Europa. Die is opnieuw aangezwengeld na de Italiaanse weigering van het hulpschip Aquarius. De informele top moet de kou uit de lucht halen voor de officiële top volgende week.

Visegrad-landen zeggen minitop af

Kort na Contes aankondiging dat Italië toch bij de top is, maakte de Hongaarse premier Orbán bekend dat zijn land en Polen, Slowakije en Tsjechië zondag afzeggen. Orbán vindt dat migratietoppen een zaak zijn van de Europese Raad en niet de Commissie. "We begrijpen dat er binnenlandse politieke verschillen zijn in sommige landen, maar dat kan niet leiden tot pan-Europese spoed."