Surinaamse regering eist excuses van Blok

De Surinaamse regering heeft donderdag de Nederlandse tijdelijk zaakgelastigde Jaap Frederiks ontboden naar aanleiding van de omstreden uitspraken van minister Blok. Die noemde Suriname op een besloten bijeenkomst een 'failed state'.

Er is een protestnota aangeboden waarin gevraagd wordt om intrekking van de volgens de regering destabiliserende en denigrerende uitspraken. Ook vraagt de regering om excuses van Blok aan de Surinaamse bevolking.

De uitlatingen van de bewindsman worden door de Surinaamse regering aangemerkt als een "gebrek aan oriƫntatie inzake de samenstelling en leefvormen in Suriname" en als een "uiting van diepe minachting".

De woorden van Blok zijn volgens de nota bovendien niet in overeenstemming met "het klimaat van saamhorigheid in Suriname, dat bereikt is ondanks de verdeel-en-heers-politiek die Nederland in het verleden als kolonisator heeft toegepast". Ook negeert de Nederlandse bewindsman volgens de nota de weg die is afgelegd voor de vestiging van een democratische rechtsorde.

'Herkolonisatie'

"Deze zoveelste grove aantijging tegen de rust en stabiliteit in de Republiek Suriname kan alleen bedoeld zijn om Suriname en haar bevolking internationaal negatief af te schilderen, teneinde de Surinaamse natie te isoleren, met als mogelijke agenda de bewerkstelliging van een herkolonisatie," zegt de Surinaamse regering.

In dat kader wordt in de protestnota ook het negatieve reisadvies genoemd dat Nederland voor Suriname heeft gegeven na een terreurdreigement dat in mei op Facebook was verschenen. Intussen is gebleken dat de dreiging een flauwe grap was, maar in het reisadvies op de website van Buitenlandse Zaken wordt er nog wel naar verwezen.

Onacceptabele inmenging

Suriname vindt dat de door Nederland gewenste normalisatie van betrekkingen "in flagrant contrast" staan met de uitspraken van Blok, en daarnaast "een onacceptabele houding van interventie en inmenging etaleren in de binnenlandse aangelegenheden van de Republiek Suriname."

Ondanks de verschillende etnische, religieuze en culturele verschillen blijft de regering van Suriname het land presenteren als een vreedzaam en in harmonie levende gemeenschap. "Een 'classroom of tolerance' en een voorbeeld voor de rest van de wereld," aldus de nota.

Suriname zegt de internationale gemeenschap over de kwestie te zullen informeren via de geƫigende diplomatieke kanalen. Frederiks is als tijdelijk zaakgelastigde de hoogste Nederlandse diplomaat in Suriname omdat er op dit moment geen nieuwe ambassadeur in het land wordt toegelaten.