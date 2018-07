Rutte heeft geen moeite met "ongepolijste stijl" van Trump

Premier Rutte vindt dat president Trump op de NAVO-top "volstrekt terecht" scherpe kritiek had op Europese landen. De stijl van de Amerikaanse president kan wel Rutte waarderen. "Hij maakt van zijn hart geen moordkuil", zei Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. "Dat vind ik prima."

Bij het begin van de NAVO-top in Brussel, op woensdagochtend, haalde de Amerikaanse president fel uit door te zeggen dat Duitsland onder controle stond van Rusland.

Eerlijker

De stemming op de top zou beneden peil zijn geweest, omdat Trump nadrukkelijk duidelijk maakte dat de Europese partners meer aan de NAVO-begroting moeten bijdragen. De huidige norm van twee procent van het bruto binnenlands product, die de meeste Europese lidstaten nog lang niet halen, is voor hem niet genoeg. Volgens sommige bronnen dreigde hij zelfs verhuld met een vertrek uit de NAVO, iets wat onder anderen Rutte overigens na afloop ontkende.

Rutte erkent dat een robuust gesprek achter de schermen is gevoerd. "Zijn stijl is minder gepolijst, maar de man is wie hij is." De premier vindt het prettig dat er niet om meningsverschillen heen wordt gedraaid. "Als er irritaties zijn moet je ze uitspreken. Dat is goed voor je hart." Nederland, dat zelf ook ver achterblijft bij de norm, vindt ook dat er meer geld naar defensie moet.

Over de brug

Gisteren na de NAVO-top zei Trump op een persconferentie enthousiast dat de NAVO er ineens veel beter voorstaat en dat de lidstaten in Europa nooit eerder met zulke bedragen over de brug zijn gekomen. De Franse president Macron stelde vervolgens echter dat alleen eerdere afspraken bevestigd zijn.