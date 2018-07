Trump: NAVO-lidstaten schroeven defensiebudget 'ongekend' op

President Trump heeft in een persconferentie gezegd dat hij enthousiast is over het resultaat van de NAVO-conferentie in Brussel. Hij zei dat de andere lidstaten een ongekende verhoging van het defensiebudget hebben toegezegd.

Trump herhaalde dat de Verenigde Staten steeds veel te veel hebben bijgedragen aan het totale NAVO-budget, en dat de andere landen nu veel veel meer aan defensie zullen uitgeven. Hij noemde een totaalbedrag van 33 miljard dollar, dat volgens hem nog veel hoger kan worden.

Nooit eerder zijn de andere lidstaten met zulke bedragen over de brug gekomen, zei Trump.

De NAVO-landen waren vanochtend in een speciale sessie in Brussel bijeengekomen, na een nieuwe uitval van president Trump over de volgens hem achterblijvende uitgaven van de lidstaten.

Om die zitting mogelijk te maken werden ontmoetingen met de leiders van Afghanistan en Georgiƫ uitgesteld.

Verbondenheid met NAVO

Trump onderstreepte ook de verbondenheid van Amerika met de NAVO. In een persconferentie herhaalde hij keer op keer dat het oneerlijk was dat de VS zoveel bijdraagt aan de NAVO, terwijl Europa meer aan de NAVO heeft dan de VS, "hoe belangrijk het bondgenootschap ook voor ons is".

Over de rol van NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg op de topconferentie was Trump uitgesproken lovend. Stoltenberg maakt later vandaag meer bekend over de hogere defensie-uitgaven van de NAVO-landen.