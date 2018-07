Trump naar NAVO-top in Brussel, stemming beneden peil

Zijn we nog vrienden, horen we nog bij elkaar? Dat is de vraag die vandaag en morgen op de NAVO-top centraal staat. De Verenigde Staten en de Europese NAVO-landen gaan ruziënd over straat.

President Trump blijft van de daken schreeuwen dat de partners een eerlijk deel ("fair share") aan de NAVO-begroting moet bijdragen. Namens de EU-landen antwoordt Donald Tusk dat Trump daarmee moet ophouden, want Europa geeft meer geld uit aan defensie dan Rusland, de belangrijkste vijand. Trump zegt dan weer dat vrienden zich aan de afspraken houden.

Het wordt dus geen vrolijk bezoek, vandaag en morgen aan Brussel. De president is boos, niet alleen over het gebrek aan financiële solidariteit, maar ook over de oneerlijke handelsrelaties. De Europese leiders proberen te voorkomen dat de problemen de agenda domineren, maar de Amerikaanse president lijkt daar wel op uit te zijn.

Stoltenberg als positivo

NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg speelt onder tussen de rol van positivo. Hij is aanhanger van de theorie dat een glas altijd half vol is, nooit half leeg. "De defensie-uitgaven zijn de laatste jaren fors omhoog gegaan, maar er is nog een hele weg af te leggen voordat we bij de afgesproken 2 procent (van het bbp, red.) zijn", zegt hij aan de vooravond van de top ontmoeting.

Nederland hoort bij de landen die ver onder de norm blijven. Premier Rutte erkent dat en wil de uitgaven wel verder verhogen, maar zit voorlopig aan het regeerakkoord vast. Bovendien is afgesproken dat pas in 2024 ieder land 2 procent van zijn bruto binnenlands product aan defensie besteedt.