Tusk kritisch over Trump aan vooravond NAVO-top

De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Brussel een boodschap voor de Amerikaanse president Trump. "Er is geen trouwere bondgenoot dan Europa", zegt Tusk. "Europa geeft veel meer geld uit aan defensie dan Rusland en we besteden net zoveel geld als China."

Trump twitterde vanochtend nog dat hij op weg is naar Brussel en dat de Europese bondgenoten meer geld aan de NAVO moeten betalen en de VS minder. Bovendien vindt hij het "oneerlijk" dat de handelsbalans in het nadeel van de Verenigde Staten uitvalt.