Wekdienst 11/7: NAVO-top en uitspraak Duitse neonazi-moorden

Zsa Zsa, de teef die eind juni werd uitgeroepen tot lelijkste hond ter wereld, is doodgegaan. De bulldog is 9 jaar oud geworden en volgens het Amerikaanse baasje in haar slaap gestorven. De hond had een lange tong en een stevige onderbeet. Ze was vernoemd naar de Hongaarse actrice Zsa Zsa Gabor, omdat ze er volgens haar baasje van genoot om languit op de bank te liggen "als een prachtig model."