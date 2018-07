Voetbalfans in Nice gewond door paniek om vuurwerk

In de Franse stad Nice zijn 27 voetbalfans gewond geraakt toen er vuurwerk werd afgestoken. Kort voor het laatste fluitsignaal werden rotjes afgestoken op een plein waar fans op grote schermen naar de halve finale tussen Frankrijk en België keken.

Na de knallen ontstond paniek en probeerden veel mensen weg te komen. In de chaos raakten fans lichtgewond, vooral door valpartijen en glasscherven.

Een restauranthouder zegt tegen de zender Europe 1 dat mensen vreesden dat het een aanslag was. "Ze dachten dat het geweervuur was. Ze wilden schuilen in mijn restaurant."

Twee jaar geleden vond er in de Zuid-Franse stad een aanslag plaats. Op 14 juli 2016 kwamen 86 mensen om het leven toen een 31-jarige Tunesiër met een vrachtwagen op mensen inreed. De aanslag werd opgeëist door IS.