Handelsconflict VS en China loopt op: nog eens 6000 producten extra belast

De Verenigde Staten hebben opnieuw heffingen ingevoerd op Chinese producten. De VS komt met de heffingen van 10 procent op ruim 6000 producten ter waarde van 200 miljard dollar nadat onderhandelingen over een oplossing van het conflict zijn mislukt. Het is de laatste stap in het handelsconflict tussen de twee grootste economie├źn van de wereld.

Afgelopen vrijdag maakten de Amerikanen bekend dat er heffingen van 25 procent werden ingevoerd op producten ter waarde van 34 miljard dollar. China kwam direct daarna met vergeldingsmaatregelen in dezelfde orde van grootte.

Fruit en wijn

De afgelopen maanden legden beide landen elkaar over en weer heffingen op van tientallen miljarden dollars. De VS voerde belastingen in op onder meer zonnepanelen, staal en aluminium. China voerde eerder al heffingen in op onder meer fruit, noten, wijn en vliegtuigen.

De Amerikaanse president vindt dat China al jaren op een oneerlijk manier handel drijft. Hij beschuldigt China ervan staal en aluminium goedkoop te dumpen op de Amerikaanse markt. Ook zou China Amerikaanse technologie hebben gestolen.

Tegelijkertijd heeft de VS ook een handelsconflict met Mexico, Canada en de EU. Staal en aluminium uit die landen wordt extra belast door de VS. De EU heeft als reactie importheffingen ingevoerd op onder meer Harley Davidson-motoren, whiskey en spijkerbroeken.