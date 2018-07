Nieuwe stap in handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China

De Verenigde Staten hebben vandaag opnieuw invoerheffingen van 25 procent ingevoerd op Chinese producten ter waarde van 34 miljard dollar.

China komt vermoedelijk met vergeldingsmaatregelen en heeft soortgelijke importheffingen aangekondigd. Het land richt zijn pijlen daarbij vooral op producten uit het middenwesten van de Verenigde Staten. Daar woont de Trump-kiezer.

President Trump heeft al laten weten dat hij een tegenactie van China niet accepteert. Hij dreigt met nieuwe heffingen ter waarde van 16 miljard dollar. Bovendien wil hij een lijst opstellen met Chinese producten ter waarde van 200 miljard dollar waarop in de toekomst heffingen kunnen worden gelegd.

Economen vrezen dan ook dat het conflict tussen de Verenigde Staten en China verder uit de hand loopt. "De Amerikanen kunnen de komende vijf jaar 6 procent groei mislopen. En ook China's economie zal er flink onder lijden. Dit kan leiden tot een mondiale crisis", waarschuwt ING-econoom Raoul Leering.

Oneerlijke handel

Trump lijkt geen boodschap te hebben aan de waarschuwingen. Hij wil dat de handel eerlijker wordt en daar heeft hij volgens Leering een punt. "Voor het handelsconflict waren de invoerheffingen van China zo'n vier keer zo hoog als die van de VS."

Daarnaast zijn de Verenigde Staten niet blij met de patentschendingen door China en is de Chinese markt niet makkelijk te betreden. Toch kan Raoul Leering de handelwijze van Trump niet meer volgen. "China heeft aangeboden zo'n 70 miljard extra te importeren uit de Verenigde Staten. Dat loopt Amerika nu allemaal mis en daar komen de kosten van al deze invoerheffingen nog eens bij. Het gaat gewoon niet meer om het behalen van een goede deal."

Wat merkt Nederland ervan?

Ook Nederland zal de gevolgen ondervinden. Zo heeft China aangekondigd importheffingen van 25 procent op te leggen op Amerikaanse sojabonen. Dat kan betekenen dat Amerikaanse boeren hun bonen ergens anders kwijt moeten en daarom hun prijzen moeten verlagen. Daardoor gaan Nederlandse varkenshouders mogelijk minder voor voer betalen waar veel soja in zit. "We zien nu al dat Europa een deel van de sojabonen aanvankelijk uit Brazilië wilde halen, maar door die prijsverlaging die bonen nu in de VS wil kopen", zegt Rabobank-econoom Hugo Erken.

Toch moeten we volgens beide economen niet blij zijn met de huidige ontwikkelingen. "De VS en China zullen sowieso het effect voelen van de huidige maatregelen doordat de landen minder zullen exporteren. Ook financiële markten wereldwijd kunnen nog een tik krijgen en dat zal negatief uitpakken voor Europa en Nederland", zegt Erken.

China is bovendien niet het enige land waarmee de Verenigde Staten een handelsconflict heeft. Europa voert momenteel harde onderhandelingen met Trump over de ingevoerde importheffingen op onder andere staal en aluminium. De VS heeft bovendien gedreigd met heffingen op Europese auto's.