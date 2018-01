Het begin van een handelsoorlog tussen de VS en China?

Aan de vooravond van zijn bezoek aan het World Economic Forum in Davos, de hoogmis van het globalisme, gaf de anti-globalist Trump een schot voor de boeg. Eerder deze week maakte hij bekend dat Amerika belasting gaat heffen op geïmporteerde (lees: Chinese) zonnepanelen en (Zuid-Koreaanse) wasmachines. Met name het importtarief op zonnepanelen (30 procent) springt in het oog.

Tijdens de verkiezingscampagne uitte Trump geregeld kritiek op het handelsbeleid van China. De Chinezen vormen met hun subsidies voor staatsbedrijven oneerlijk concurrentie voor de Amerikaanse industrie, aldus de president.

Jarenlange lobby

Ondanks de retoriek nam Trump in zijn eerste jaar geen maatregelen tegen Peking, maar daar is nu verandering ingekomen. Kan dit het startschot zijn van een handelsoorlog met China? En is het wel verstandig?

De maatregel komt na een jarenlange lobby van Suniva en SolarWorld, twee bedrijven die zonnepanelen produceren in de VS en die door Chinese concurrentie in de problemen zijn gekomen.

De ironie wil dat Suniva grotendeels in handen is van een Chinese investeerder en SolarWorld is een Duits bedrijf. Je kunt je afvragen: so what? Wat maakt het uit dat deze bedrijven in buitenlandse handen zijn, zolang de maatregel banen oplevert in de VS?