Dodental natuurramp Japan loopt op naar 176, tientallen nog vermist

Het aantal slachtoffers van het natuurgeweld in Japan is naar boven bijgesteld tot 176. Gisteren was er nog sprake van 122 doden.

De slachtoffers vielen met name in de omgeving van het westelijk gelegen Hiroshima. Daar leidde extreme regen tot aardverschuivingen en modderlawines. Ruim 1,6 miljoen mensen werden geƫvacueerd.

Sinds de regen is gestopt wordt er al vijf dagen door tienduizenden reddingswerkers gezocht naar overlevenden. Tientallen mensen worden nog vermist.

De Japanse premier Abe bezoekt vandaag een evacuatiecentrum in de stad Kurashiki. Daar vielen zeker veertig doden toen een dijk brak en het water een woonwijk in stroomde.