Dodental natuurramp Japan op 122, zoeken naar vermisten gaat door

In Japan is het dodental door het extreme noodweer opgelopen tot zeker 122. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar overlevenden. Er worden meer dan tachtig mensen vermist.

Het westen en midden van Japan werden vorige week opgeschrikt door extreme regen. Door het vele water ontstonden aardverschuivingen en modderlawines. Ruim 1,6 miljoen mensen werden geëvacueerd.

De schade is groot, vooral rond Hiroshima. Woonwijken zijn ondergelopen en huizen verwoest. Veel mensen zitten zonder stroom en zonder water. Ook zijn wegen weggevaagd en spoorwegverbindingen verbroken.

Brandende zon

De hevige regen is gestopt, maar nu zijn er zorgen over de brandende zon. Het is ruim 30 graden met een hoge luchtvochtigheid. Gevreesd wordt dat er meer slachtoffers gaan vallen door de hitte.

De Japanse premier Abe heeft zijn bezoeken deze week aan België, Frankrijk, Saudi-Arabië en Egypte geannuleerd.