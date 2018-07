VS ontevreden met voortgang in Afghanistan, VK stuurt meer militairen

De Britse militaire aanwezigheid in Afghanistan wordt flink uitgebreid. Premier May heeft aangekondigd 440 extra militairen te sturen, waarmee het aantal Britse manschappen op 1100 komt.

De Britten gaan Afghaanse militairen trainen in strijd tegen de Taliban en andere terreurgroepen waaronder IS. Zelf nemen de Britse militairen geen deel aan de strijd.

Het sturen van meer troepen naar Afghanistan volgt op een verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die vroeg NAVO-bondgenoten meer te doen om de verslechterde situatie in Afghanistan het hoofd te bieden.

Machtsvacu├╝m

President Trump zou niet tevreden zijn met de voortgang die wordt geboekt en de huidige strategie willen heroverwegen, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Trump is tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan, maar hij vreest een machtsvacu├╝m als de VS zich terugtrekt.

Vorig jaar stuurde hij 3000 extra militairen. Het aantal Amerikaanse militairen in Afghanistan kwam daarmee op 15.000. Ze trainen het Afghaanse leger en helpen bij de strijd tegen de Taliban. Het doel is om de Taliban naar de onderhandelingstafel te krijgen om vredesbesprekingen te starten.

Langste oorlog

De strijd in Afghanistan, die begon met de Amerikaanse inval in 2001, is inmiddels Amerika's langste oorlog geworden. Het doel was de Taliban te verjagen, maar 17 jaar later is dat maar gedeeltelijk gelukt.

Hoewel de Taliban niet meer zetelt in de hoofdstad Kabul wint de organisatie in grote delen van het land weer aan invloed. Volgens een recent onderzoek staat 56 procent van het land niet onder het gezag van de centrale overheid.