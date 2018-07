Contact houden blijkt sleutel tegen 'draaideur-patiënt' in psychiatrie

Ex-psychiatrische patiënten die ook na het verlaten van een forensische kliniek in contact blijven met hun behandelaar, gaan daarna veel minder snel opnieuw de fout in. Het aantal mensen dat terugvalt in criminaliteit daalde hierdoor van 49 tot 16 procent, blijkt uit onderzoek van promovenda Petra Schaftenaar bij de forensisch psychiatrische kliniek Inforsa.

Schaftenaar deed onderzoek onder ruim honderd patiënten. Morgen verdedigt ze een proefschrift hierover aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Vertrouwensrelatie

De kern van de nieuwe aanpak is dat behandelaren werken aan 'relationele zorg', waarbij vertrouwen opbouwen, successen vieren en aandacht voor het gewone leven belangrijk zijn.

Dat begint in de kliniek en gaat door na ontslag. Dat betekent ook dat de kliniek de relatie tussen behandelaar en patiënt voorop stelt, door bijvoorbeeld minder patiënten over te plaatsen.

Het contact na het verlaten van de kliniek kan bestaan uit huisbezoeken, uitnodigingen voor momenten in de kliniek of telefoontjes. Voor iedere patiënt worden daar op maat afspraken over gemaakt.

Hoe kan het anders?

Hoe logisch relationele zorg ook klinkt, volgens Schaftenaar is deze werkvorm nog uniek. Het idee ontstond een aantal jaar geleden. Medewerkers van de forensisch psychiatrische kliniek Inforsa wilden toen iets doen aan de hoge recidivecijfers en het gebrek aan motivatie bij bepaalde patiënten.

Volgens Schaftenaar toont haar onderzoek aan dat de nieuwe aanpak meerdere voordelen heeft. Naast de daling in recidivecijfers, gaven ex-patiënten bijvoorbeeld aan dat ze door het contact het gevoel kregen dat ze meetelden. Ook zorgverleners waren meer tevreden: zij haalden meer voldoening uit hun werk.

De aanpak betekent wel dat de behandelingen langer doorlopen, wat kosten met zich meebrengt. Ook vraagt het meer van het personeel.

Winst

Maar volgens Schaftenaar is die investering lager dan wat 'draaideurpsychiatrie' kost. "Als iemand opnieuw de fout in gaat, kost een opname per jaar zo 150.000 euro en het maakt de samenleving onveiliger. Daar staat tegenover dat het anders gaan werken en het na-contact nauwelijks extra geld kosten."

Schaftenaar: "Dit onderzoek is een eerste stap. Er is veel interesse naar de uitkomsten vanuit andere klinieken en het ministerie van Justitie. Ik hoop dat anderen zich de vraag gaan stellen wat deze uitkomsten voor hen kunnen betekenen."