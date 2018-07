Gouverneur optimistisch over redding Thais team: groot deel grot watervrij

Een groot gedeelte van het Thaise grottencomplex waar sinds 23 juni twaalf jeugdige voetballers en hun coach vastzitten, is watervrij gemaakt. Dat zegt de gouverneur van de provincie Chiang Rai. Hij is optimistisch over de operatie: drie van de vier kamers zijn zo goed als watervrij.

Op dit moment wordt door artsen en duikers bekeken of de jongens door de kamers naar de uitgang kunnen komen. Volgens de gouverneur wordt een poging gewaagd, als de kans op succes wordt ingeschat op 90 procent.