Eerste 1,5 kilometer van Thaise grot is vrij, nog 2,5 te gaan

Het is nog steeds een race tegen de klok in Thailand, waar de twaalf voetballertjes en hun coach vastzitten in een grot. Als het weer gaat regenen, moeten ze wellicht nog maanden blijven zitten, maar er is een kans dat dat niet nodig is.

Grote delen van het grottencomplex zijn volgelopen met water na zware regenval. Om evacuatie mogelijk te maken, wordt er veel water uit het complex gepompt. Tot nu toe is er zo'n 120 miljoen liter (bijna vijftig olympische zwembaden vol) uit de grot gehaald.

Kijk naar Marieke de Vries bij de grot en nieuwe beelden vanuit de grot: