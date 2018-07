Duiken in een smalle grot: zelfs ervaren duikers vinden dat moeilijk

Op de beelden is Van Rosmalen zelf te zien, tijdens een duik in de grot Source de Marchepieds in Frankrijk. "Omdat het daar zo nauw is, moet je in plaats van naast elkaar achter elkaar duiken", legt hij uit. Dat is psychologisch extra belastend: "Je hebt geen teamgenoot die je lucht kan geven als je opeens een probleem hebt."

Geen hand voor ogen

Volgens Van Rosmalen is de duik die de jongens moeten maken nog moeilijker dan die in het filmpje. "De grotten waar wij normaal in duiken, noemen we natte grotten, grotten die het hele jaar door onder water staan."

De grot waar de jongens vastzitten, stroomt daarentegen pas vol tijdens het regenseizoen. "Daarbij komt veel zand en modder los", legt de duiker uit. "Je ziet daardoor geen hand voor ogen. Als je erdoorheen wil, moet je dat helemaal op de tast doen."

Natuurlijk riool

En dan is er nog de stroming. "De grot is een soort natuurlijk riool", zegt Van Rosmalen. "Door kiertjes en scheurtjes sijpelt er water binnen, dat in zo'n kleine tunnel vanzelf een woest kolkende stroom vormt. Daar moet je of tegenin duiken, of hij duwt je vooruit."

Om de weg naar buiten te vinden, wordt wel een touw gespannen waaraan de duikers zich kunnen vasthouden. "Maar als je het touw kwijtraakt, moet je ook op de tast de weg zien te vinden", zegt Van Rosmalen. "Hoe je in dat scenario een kind mee moet nemen, vraagt elke duiker zich af."

