Openbaar Ministerie luistert journalist af in moordzaak broer kroongetuige

Uit de e-mailwisseling valt op te maken dat de moord op de broer van de kroongetuige in de ochtend van 29 maart tot enorme "hectiek" leidt bij politie en justitie. Hoe kwetsbaar is de rest van de familie?, vraagt het team zich af.

Er komt een tip binnen dat de journalist "binnen een uur" een ontmoeting heeft met "een bron", zo wordt gemeld. Het onderzoeksteam verwacht dat de feiten uit het gesprek "een doorbraak zouden kunnen vormen in de opsporing en vervolging van eventuele opdrachtgever(s) van de moord", schrijft de rechter-commissaris.

De officier van justitie vraagt meteen toestemming bij de rechter-commissaris om de ontmoeting van de journalist met zijn bron te mogen opnemen. Journalisten afluisteren mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, omdat hun bronnen beschermd moeten blijven.

De rechter-commissaris overweegt "dat het verschoningsrecht van de journalist in kwestie in dit specifieke geval moet wijken voor de waarheidsvinding op grond van zeer uitzonderlijke omstandigheden."

Gevoelige zaken

De verslaggever ontmoet zijn bron die middag en weet niet dat ze worden afgeluisterd. De verantwoordelijke officier van justitie heeft snel door dat er een probleem is: de OM-regeling over wat "gevoelige zaken" wordt genoemd, is genegeerd. De leiding van het OM in Amsterdam is niet van tevoren geïnformeerd. En daardoor is het College van Procureurs-Generaal in Den Haag ook niet om toestemming gevraagd.

Het opgenomen gesprek staat op een disk en het Openbaar Ministerie slaat die op in een kluis. De rechter-commissaris en de top van het OM in Amsterdam debatteren zes weken over wat er moet gebeuren met de opnames.

Het OM vindt dat de "resultaten niet bruikbaar zijn in het opsporingsonderzoek en derhalve ook niet beluisterd dienen te worden." Bovendien zouden de journalist en de bron gevaar kunnen lopen als bekend wordt dat ze zijn afgeluisterd. Maar de rechter-commissaris raakt niet overtuigd door de argumenten van het OM, alhoewel "ik een dergelijk signaal te allen tijde serieus wil nemen" mailt hij.

Vernietigd

De ruzie loopt zo hoog op dat de rechter-commissaris op 18 april keihard tegen het OM optreedt "door u te bevelen om de bedoelde opnames alsnog te laten uitluisteren, daarvan proces-verbaal te laten opmaken en mij daarvan kennis te laten nemen". Het OM weigert die opdracht op te volgen en meldt aan de rechter-commissaris dat de opname "door het Openbaar Ministerie is vernietigd".

Morgen komt de kwestie aan de orde tijdens een eerste zitting in de zaak tegen de schutter die bekend heeft dat hij de broer van de kroongetuige, Reduan B., op 29 maart heeft doodgeschoten.