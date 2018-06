'Justitie vroeg belgegevens journalist Brabants Dagblad op'

Justitie heeft vorig jaar de telefoongegevens van een journalist van het Brabants Dagblad opgevraagd en verkregen. Dat meldt de regionale krant vandaag zelf.

Verslaggever Jos van de Ven beschreef vorig jaar zomer tot in detail hoe de burgemeestersverkiezing in Den Bosch tot stand kwam. Wie de kandidaten voor die post zijn is normaal gesproken geheim en het lekken van informatie is strafbaar. De krant wist toch te achterhalen wie de kandidaten waren.

Na publicatie van het stuk heeft het OM volgens de krant de telefoongegevens van Van de Ven opgevraagd en ook verkregen. Uit de gegevens kan opgemaakt worden met wie de journalist op welk moment belde. Vanwege het lek zijn twee verdachten in beeld: een ex-wethouder en een voormalig gemeenteraadslid.

'Onacceptabele belemmering'

Hoofdredacteur Lucas van Houtert van het Brabants Dagblad reageert in de krant boos. "Dit is een onacceptabele belemmering van ons journalistieke werk", zegt hij in zijn eigen krant. "De overheid trekt de luiken al steeds verder dicht, nu zet justitie ook druk op de journalistiek. Een Openbaar Ministerie dat jaagt op telefooncontacten van journalisten, het is on-Nederlands en als je er even over nadenkt: schokkend."

Justitie zegt in een reactie in de krant dat het onderzoek zich niet op de verslaggever richt, maar wil er verder niets over zeggen.

Tweede Kamerleden reageren boos. GroenLinks beraadt zich op Kamervragen en overweegt een debat aan te vragen. Ook journalistenvakbond NVJ stelt in het BD de zaak bij het OM 'tot op het hoogste niveau' aan te kaarten.