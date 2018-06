OM betreurt opvragen van belgegevens journalist Brabants Dagblad

Het Openbaar Ministerie betreurt het dat het de telefoongegevens van een journalist van het Brabants Dagblad heeft opgevraagd. De voorzitter van het College van procureurs-generaal zegt dat gegevens van een journalist nooit op deze manier in een dossier terecht hadden mogen komen. "Journalistieke vrijheid is een groot goed binnen de democratie", aldus Gerrit van der Burg.

Vorig jaar schreef verslaggever Jos van de Ven over wie de kandidaten waren voor het burgemeesterschap van Den Bosch. Dat is formeel geheim.

Na publicatie van het stuk heeft het OM volgens de krant de telefoongegevens van Van de Ven opgevraagd en ook verkregen. De politie kon de gegevens gebruiken om twee mensen te identificeren die ervan werden verdacht dat ze naar de krant hadden gelekt: een ex-wethouder en een oud-raadslid.

Mogelijk in strijd

Volgens het OM Oost-Brabant is er bij het opvragen van de gegevens niet overlegd met de OM-top. "Hoewel de hoofdofficier van justitie van meet af aan heeft gezegd dat de journalist buiten dit onderzoek moest blijven, zijn de printgegevens van de telefoon van de journalist opgevraagd. Achteraf oordelend is het OM Oost-Brabant van mening dat de inzet van deze opsporingsbevoegdheid mogelijk in strijd is geweest met de geest van de Aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten", staat in een persbericht.

Het Openbaar Ministerie gaat nu bekijken wat de gevolgen kunnen zijn voor de strafzaak tegen de ex-wethouder en het oud-raadslid, die beiden worden verdacht van het schenden van hun ambtsgeheim. Ze zullen zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.

Schade aangericht

Hoofdredacteur Lucas van Houtert zegt in een reactie dat hij tevreden is met de spijtbetuiging van het OM. "Het is goed dat het OM inziet dat dit nooit had mogen gebeuren, en dat het belang van journalistieke vrijheid nog eens breed is onderstreept. In dat opzicht ben ik blij."

Van Houtert wil nog wel weten of de belgegevens van de journalist worden verwijderd. "Maar ondertussen is de schade wel aangericht: bronnen van onze journalist weten dat ze bij justitie op een lijst staan. We hebben het OM gesommeerd gegevens uit de dossiers te halen, maar ik heb nog geen bevestiging dat dat inderdaad gaat gebeuren."

Eerder noemde Van Houtert het on-Nederlands en schokkend dat de belgegevens zijn opgevraagd. Ook minister Grapperhaus van Justitie vindt dat deze concrete zaak had moeten worden voorgelegd aan het College van procureurs-generaal. Dan had kunnen worden getoetst of de ingreep in dit geval gerechtvaardigd was.