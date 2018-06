Opvragen belgegevens journalist niet gemeld bij College van procureurs-generaal

De officier van justitie die de belgegevens opvroeg van journalist Jos van de Ven van het Brabants Dagblad, had dat moeten melden bij het College van procureurs-generaal. "Dat is niet gebeurd", zegt minister van Justitie Fredinand Grapperhaus. "Dat hoort echt bij de procedure. Het is nu aan het College om te toetsen of de situatie zodanig ernstig was, dat dat het verzoek van het OM rechtvaardigt."

De minister benadrukt dat bronbescherming voor journalisten een heel belangrijk principe is in een vrije samenleving. "Journalisten hebben de taak om alles te onderzoeken. Ik vind dat de journalist van het Brabants Dagblad door moet gaan met zijn werk."

Lek

Verslaggever Jos van de Ven beschreef vorig jaar zomer tot in detail hoe de burgemeestersbenoeming in Den Bosch tot stand kwam. Wie de kandidaten voor die post zijn, is normaal gesproken geheim en het lekken van informatie is strafbaar. De krant wist toch te achterhalen wie de kandidaten waren.

Na publicatie van het stuk heeft het OM de telefoongegevens van Van de Ven opgevraagd en ook gekregen. Uit de gegevens blijkt met wie de journalist op welk moment belde. Vanwege het lek kwamen twee verdachten in beeld: een ex-wethouder en een voormalig gemeenteraadslid.