Journalistenbond: fout OM bij afluisteren journalist 'zeer zorgelijk'

De rechter-commissaris keurde het afluisteren vooraf goed, maar de top van het OM had geraadpleegd moeten worden. "Binnen politie en justitie moet volstrekt duidelijk zijn dat dit altijd langs de top van het OM gaat", zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. "Het is onbegrijpelijk dat ze hun zaken niet op orde hebben."

Bruning vindt de zaak zeer zorgelijk. "Dit gaat over de geloofwaardigheid en het effectief kunnen functioneren van de journalistiek." Het is volgens hem "extra pijnlijk" omdat een bronbeschermingswet net door de Eerste Kamer is.

Het OM reageert op het nieuws dat dit "gezien de hectiek van de eerste uren van het opsporingsonderzoek wel goed te begrijpen was". De opnamen zijn onbeluisterd vernietigd, zegt het OM, dat de operatie achteraf een "ontoelaatbare inbreuk op de bronbescherming van journalisten" noemt.

Over dit inzicht schrijven de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren in een gezamenlijke verklaring dat het "slechts een uiterst schrale pleister op de wonde" is.