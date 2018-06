OM probeerde gesprek met journalist Brabants Dagblad af te luisteren

Het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Brabant heeft in het onderzoek naar het lek over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch geprobeerd een gesprek tussen een van de verdachten en een journalist van het Brabants Dagblad af te luisteren. Dat gesprek vond plaats in een horecagelegenheid.

Hoofdofficier Heleen Rutgers zei tegen het Brabants Dagblad dat er ook telefoongesprekken tussen de verdachte en de journalist zijn afgeluisterd. Volgens een woordvoerder van het OM was dat onvermijdelijk, omdat de telefoon van deze verdachte werd afgetapt.

Vrijdag werd al bekend dat het OM van dezelfde journalist belgegevens had opgevraagd. Dat leidde tot een storm van kritiek.

Toestemming

Het OM had voor het afluisteren van het gesprek in de horecagelegenheid toestemming van de rechter-commissaris, maar het OM vindt nu dat een verkeerde afweging is gemaakt. Journalisten moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen, schrijft het OM. In dit geval zou "in de hectiek van het moment" een verkeerde afweging zijn gemaakt.

Het OM zegt dat het uiteindelijk niet tot een opname is gekomen. Volgens het Brabants Dagblad kwam dat door tijdgebrek.

100 procent eens

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei in de Tweede Kamer dat hij het "100 procent" eens is met de erkenning door het Openbaar Ministerie dat er geen poging had moeten worden gedaan om de journalist af te luisteren.

Volgens de minister is het ook goed dat het OM erkent dat het aan het College van procureurs-generaal had moeten voorleggen of de belgegevens van de journalist mochten worden opgevraagd.

Grapperhaus herhaalde dat bronbescherming voor journalisten een groot goed is en hij wees erop dat zijn wetsvoorstel om de bescherming aan te scherpen nu bij de Eerste Kamer ligt. Hij heeft er vertrouwen in dat het OM in de toekomst beter met dit soort gevallen zal omgaan.

Lek vertrouwenscommissie

Brabants Dagblad-verslaggever Jos van de Ven maakte vorig jaar bekend wie hadden gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Den Bosch. Het OM startte daarna een onderzoek naar het lek in de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad die voor de sollicitaties verantwoordelijk was.

In april werd bekend dat het OM een oud-wethouder van Den Bosch en een raadslid beschuldigt van schending van hun ambtsgeheim. De zaak moet nog voor de rechter komen.