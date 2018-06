OM: verband tussen motorclub Caloh Wagoh en liquidatiezaak

Er zijn banden tussen een van de verdachten van de liquidatie van de broer van kroongetuige Nabil. B en de motorclub Caloh Wagoh Main Triad. Het Openbaar Ministerie bevestigt berichtgeving hierover van De Telegraaf.

Volgens een OM-woordvoerder gaat het om een 34-jarige man uit Den Haag, bij wie een jasje van de motorclub is aangetroffen. Of hij ook actief lid was van Caloh Wagoh Main Triad is niet duidelijk.

De verdachte uit Den Haag is volgens het OM niet de schutter in de zaak van Reduan B. Hoe dat precies zit is onduidelijk: volgende week is er een eerste zitting in de zaak.

De motorclub kwam vorige week ook al negatief in het nieuws: de man die werd opgepakt voor het beschieten van de redactie van Panorama is de leider van de Woerdense afdeling van de motorclub. Hij werd een week geleden gearresteerd.

Caloh Wagoh Main Triad is een motorclub die zich verwant voelt met de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap. Zo verscheen de club in Amsterdam bij de slavernijherdenking. Ook heeft de club banden met de woonwagenwereld. Verschillende leden waren bij een stille tocht voor een Amersfoortse woonwagenbewoner, die om het leven kwam bij een arrestatie door de politie. De club heeft naar eigen zeggen tien afdelingen in Nederland en een in Suriname.

Criminele kopstukken

De Telegraaf schrijft vanochtend dat er mogelijk een verband is tussen de moord op de kroongetuige en de aanslagen op de redacties van De Telegraaf en Panorama. De OM-woordvoerder zegt dat die conclusie "echt aan De Telegraaf" is.

Zowel De Telegraaf als Panorama publiceerde onlangs over twee gezochte criminele kopstukken, de Utrechters Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Kroongetuige Nabil B., wiens broer Reduan werd geliquideerd, had uitvoerig over deze twee mannen verklaringen afgelegd.

De twee Utrechters werden in maart op de nationale opsporingslijst gezet. Taghi wordt ervan verdacht dat hij opdrachtgever is van verschillende liquidaties in de criminele wereld. Razzouki wordt gezien als een handlanger. Achter hoeveel liquidaties Taghi zit is niet bekend. Misdaadsites schrijven meer dan tien moorden aan Taghi toe.

Volgens De Telegraaf gaan politie en justitie ervan uit dat Taghi achter de moord op Reduan B. zit. Vermoedelijk zitten de twee Utrechters in Mexico of Colombia.