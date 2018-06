Politie: verdachte beschieten Panorama-gebouw lid van motorbende

De verdachte die opgepakt is voor het beschieten van een kantoorpand in Amsterdam met een antitankwapen, is een 41-jarige man uit Woerden. Hij is volgens de politie lid van een outlaw motorcycle gang, een criminele motorclub.

Om 06.00 uur is de man door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald. Hij is de president van chapter Silencio, de Woerdense afdeling van de motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad.

Uit een bericht op de offline gehaalde website blijkt dat de groep ruim twee jaar bestaat. De groep zei eind vorig jaar elf afdelingen (chapters) te hebben: negen in Nederland en twee in het buitenland. Daar was geen afdeling in Woerden bij.