'Alles wordt harder en feller, ook de represailles'

Brenninkmeijer stelt dat criminelen met de recente aanslagen een voorbeeld nemen aan andersoortige, ideologische vormen van terrorisme. "Je ziet vaak dat voorbeelden van geweld worden gevolgd. Een aanslag met een raketwerper of met een auto zijn daar voorbeelden van. Een raketwerper koop je niet bij de speelgoedwinkel. Dit zijn gewoon vormen van terrorisme: het proberen te ondermijnen van rechtsstaat en democratie."

Ook premier Rutte sprak na het nieuws van vanochtend van een "klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie". Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen denkt dat de vrije pers onder druk komt te staan en NVJ-secretaris Thomas Bruning noemde de gebeurtenissen in Amsterdam "een aanval op de journalistiek".

Fortuyn en Van Gogh

Uit het onderzoek dat Brenninkmeijer vorig jaar deed in samenwerking met criminoloog Marjolein Odekerken bleek dat 61 procent van de ondervraagde journalisten met intimidatie te maken heeft gehad. De lijn was toen al jaren stijgend. Bij 43 procent van de bedreigde journalisten kwamen de bedreigingen op jaarlijkse basis voor, bij 7 procent zelfs wekelijks.

Brenninkmeijer ziet een toenemende maatschappelijke verharding sinds de moorden op Pim Fortuyn (2002) en Theo van Gogh (2004). "Dat waren erg drastische voorbeelden, maar nadien is de grote onrust in de samenleving gebleven." De trend wordt nog eens verhevigd door meer recente ontwikkelingen. "We zien dat het er tegenwoordig op sociale media ook heel hard aan toe gaat, in een bredere kring van personen."

Bedreiging journalisten

Het bedreigen en intimideren van journalisten in Nederland vanwege publicaties is niet nieuw. In 2003 werd het kantoor van uitgeverij Quote Media in Amsterdam 's nachts beschoten. Daarbij doorboorde een kogel de stoel van toenmalig hoofdredacteur Jort Kelder. In 2015 was er Tarik Z. die het NOS-gebouw binnendrong met een neppistool.

Recenter volgen de ontwikkelingen elkaar sneller op: naast de aanslagen op Panorama en De Telegraaf, zijn er tal van bedreigingen aan het adres van journalisten. Zo werd vanuit de hoek van motorclub No Surrender een aanzienlijk geldbedrag op het hoofd van Telegraaf-misdaadjournalist John van de Heuvel gezet. Misdaadjournalist van Het Parool Paul Vugts is op advies van de Amsterdamse politie sinds vorig jaar ondergedoken.