Premier Rutte: gerichte actie tegen De Telegraaf is klap in gezicht vrije pers

In het NOS Radio 1 Journaal zei Jansen dat de gebeurtenissen van vannacht het personeel hebben geraakt. "Dit is niet iets waar je blij van wordt. Mensen zijn hier onder de indruk. Tegelijkertijd laten wij ons niet intimideren. Wij stropen de mouwen op en zijn inmiddels weer aan het werk."

Jansen wil niet speculeren over uit welke hoek deze actie komt. "De Telegraaf is een uitgesproken krant. We hebben zeer goede onderzoeksjournalisten, onder andere op het gebied van misdaad. Het is geen geheim dat we daarbij ook wel op tenen zijn gaan staan en niet overal vrienden hebben gemaakt. Het is niet voor niets dat een van onze verslaggevers, John van den Heuvel, al langer beveiligd wordt."

"Je vraagt je af, ook met deze gebeurtenissen van vanochtend, in wat voor land we zo langzamerhand terecht zijn gekomen."

Van Aartsen

Burgemeester Van Aartsen heeft het gebouw vanochtend bezocht. Volgens de Telegraaf is hij geschokt en benadrukt hij dat kranten "moeten kunnen blijven schrijven, wat ze schrijven".