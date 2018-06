Beelden aanslag Telegraaf-gebouw: bestuurder steekt auto in brand

De Telegraaf heeft beelden verspreid van de aanslag op het hoofdkantoor van de krant in Amsterdam. Daarop is te zien dat de bestuurder twee keer inrijdt op de gevel en vervolgens de bestelauto in brand steekt.

Voordat deze beelden werden verspreid, was het nog niet duidelijk of de brand was veroorzaakt door de botsing of dat het vuur was aangestoken. Wel zei de politie al snel ervan uit te gaan dat de gevel met opzet was geramd en de Telegraaf sprak vrijwel direct van een aanslag.

Twee keer rammen

In de video is te zien dat de bestelauto op de stoep tussen de plantenbakken door rijdt, vervolgens gas geeft en de glazen pui van het gebouw ramt. Hierna rijdt de bestuurder enkele meters achteruit en ramt de gevel opnieuw.

De bestuurder, die een capuchon over zijn hoofd draagt, stapt hierna uit en loopt rustig langs de auto. Hij gooit iets in de laadruimte van de bestelauto, waarna een steekvlam of explosie ontstaat.

Vluchtauto

Op de beelden is te zien dat de man daarna wegrent en aan de passagierskant instapt bij een auto, die langs de weg stond en die tegelijk met de bestelwagen was komen aanrijden. Die auto rijdt vervolgens weg.

Volgens de politie maakt de video duidelijk dat het rammen van de gevel met opzet is gebeurd. Bij een eerdere getuigenoproep zei de politie al dat de vluchtauto een donkerkleurige Audi was.