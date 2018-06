Wekdienst 18/6: uitspraak Satudarah en strafeis in zaak-Sharleyne

Wat heb je gemist?

In Landgraaf is vannacht een bestelbusje ingereden op een groepje Pinkpopgangers. Daarbij is een dode gevallen, meldt de politie. Drie mensen raakten zwaargewond. Of het gaat om een ongeluk of dat er sprake is van opzet is niet duidelijk.

