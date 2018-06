Onjuiste voedseletiketten veroorzaken allergische reacties

Merel Hogendoorn uit Utrecht was een van de deelnemers aan het onderzoek. Zij kreeg een ernstige allergische reactie na het eten van een wrap met humus en gegrilde groenten. "Ik ben allergisch voor ei, melk, noten en pinda's", vertelt ze. "Maar die bestanddelen kwamen geen van allen voor in de ingrediëntenverklaring, dus ik dacht dat ik die wrap kon eten. Dat deed ik in de trein op weg naar huis. Ik merkte meteen dat mijn tong ging prikken. Als kind noemde ik dat vroeger een 'zere tong'. Ik kreeg bultjes en dikke lippen. Een uur later was ik erg ziek. Ik was misselijk, had over mijn hele lichaam grote bulten, gekmakende jeuk en ik was heel benauwd."

Ze heeft toen een epipen gezet. Dat is een eenmalig te gebruiken injectiespuit met adrenaline. "Die zorgt er eigenlijk vooral vooral voor dat je tijd wint. Je hebt wat meer tijd om je andere medicijnen te nemen." Hogendoorn nam na de adrenaline-injectie via de epipen antihistaminica en prednison in. Antihistaminica blokkeren de werking van histamine, een lichaamseigen stof die vrijkomt bij contact met allergenen. Prednison is een zware ontstekingsremmer. "Nadat ik mijn medicijnen had ingenomen, ben ik naar de huisartsenpost gegaan waar mijn vitale functies zijn gecontroleerd."