Busje ingereden op Pinkpopgangers, dode en drie zwaargewonden

In Landgraaf is vannacht een bestelbusje ingereden op een groepje Pinkpopgangers. Daarbij is een dode gevallen, meldt de politie. Drie mensen raakten zwaargewond. Of het gaat om een ongeluk of dat er sprake is van opzet is niet duidelijk.

Volgens ooggetuigen zijn er veel hulpdiensten en politievoertuigen ter plekke. 1Limburg meldt dat er ook twee traumahelikopters zijn opgeroepen.

Het incident gebeurde vlak bij het festivalterrein, bij een van de campings. Het witte bestelbusje, mogelijk een Fiat Doblo, is doorgereden. De politie is naar het busje op zoek.

De Mensheggerweg, waar het incident gebeurde, is voorlopig afgesloten.