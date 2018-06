Doden en gewonden bij aardbeving zuiden Japan

Het zuiden van Japan is getroffen door een sterke aardbeving. Het epicentrum van de beving met een kracht van 6,1 lag in de buurt van Osaka. Drie mensen zijn om het leven gekomen. Ook zijn er meer dan veertig gewonden.

Onder de dodelijke slachtoffers is een meisje van 9. Ze zou onder een muur die omviel terecht zijn gekomen. De andere twee slachtoffers zijn oudere mannen.

In Osaka zijn enkele muren ingestort en ramen kapotgegaan. Ook zijn er hier en daar branden ontstaan. Er is geen tsunamiwaarschuwing afgegeven. Het treinverkeer in de op twee na grootste stad van Japan is stilgelegd.