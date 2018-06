Schrijvers boos om Boekenweekthema 'De moeder de vrouw'

Bijna 300 schrijvers, dichters, uitgevers en critici uit de literaire wereld hebben kritiek op de CPNB, de organisator van de Boekenweek. In een open brief in de NRC verwijten zij de organisatie dat deze genderongelijkheid in het vak bevestigt en in stand houdt.

Aanleiding is het vorige week bekendgemaakte thema van de Boekenweek 2019; 'de moeder de vrouw'. De ondertekenaars van de brief vragen zich af "waarom de CPNB koos voor een thema waarin de vrouw wordt geïdentificeerd met de moeder en niet met bijvoorbeeld de huisarts of de postbode?".

Ook is er kritiek op de keuze voor de auteurs van het Boekenweekgeschenk en het Boekenweekessay, Jan Siebelink en Murat Isik. "In twintig jaar tijd mochten slechts vier vrouwelijke auteurs een Boekenweekgeschenk schrijven. Het is bedroevend dat er anno 2018 nog altijd beargumenteerd dient te worden waarom vrouwen ook graag iets zouden willen en kunnen zeggen, ook als het om vrouwen gaat."

Bundel en extra essays

De ondertekenaars, onder wie A.F.Th. van der Heijden en Saskia Noort, vinden dat de CPNB "feitelijke genderongelijkheid in het literaire veld en de maatschappij" niet kan negeren.

De schrijvers roepen op om naast het essay en het geschenk ook te komen met een bundel waarin mannen en vrouwen aan het woord komen over moeders en moederschap. Ook vinden zij dat er twee extra essays moeten komen over het gedicht Moeder van Vasalis, één door een man en één door een vrouw.

De CPNB zegt in een reactie dat het dit nooit heeft willen veroorzaken. "Wij overwegen wat we kunnen doen om aan de kwestie een positieve wending te geven."