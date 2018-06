'Je moet over zelfmoord melden wat moet, niet wat kan'

Wel is het belangrijk dat journalisten altijd voorzichtig zijn met berichten over zelfmoord. "Dat je als medium moet berichten over sommige zelfdodingen, bijvoorbeeld van bekende mensen, snap ik", zegt Mokkenstorm. "Maar vermijd simpele redeneringen als 'door dit deed hij dat': dat is niet de realiteit, in het echt is de reden veel complexer. Dan creëer je een situatie waarbij iemand misschien denkt: o, als iemand daarom al zelfmoord pleegt, heb ik zelf helemaal een goede reden."

Verder is het belangrijk om goed stil te staan bij de nieuwswaarde van een suïcide. "Als een scholier zelfmoord pleegt, is het soms nieuws, terwijl als dezelfde scholier om het leven was gekomen bij een aanrijding, het geen nieuws zou zijn."

In de berichtgeving over zelfmoord is de NOS terughoudend, zegt Giselle van Cann, plaatsvervangend hoofdredacteur van NOS Nieuws. "We berichten in principe niet over een zelfmoord, tenzij er een maatschappelijke relevantie is." Dat is volgens Mokkenstorm belangrijk: "Je moet melden wat je moet, niet wat je kan."