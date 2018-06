Inés Zorreguieta: een creatief leven met een donkere kant

Maar haar leven had ook een donkere kant. In 2012 werd Inés opgenomen in een psychiatrische kliniek in Buenos Aires. Ze zou anorexia hebben en achtervolgingswaanzin. De koninklijke familie ging bij haar op bezoek in de kliniek.

In 2016 kwam Inés weer in opspraak. In Argentijnse media werd kritisch geschreven over een baan die ze had gekregen van de nieuwe Argentijnse president Macri. Volgens de critici zou ze niet aan de functie-eisen voldoen voor de goedbetaalde baan als directeur van een overheidsraad.

Máxima, of haar vader Jorge, zou hebben geholpen bij het krijgen van de baan. Het zou onderdeel zijn van vriendjespolitiek. Volgens de RVD had Máxima geen enkele rol gespeeld bij de benoeming van haar zus.

Inés werd gisteravond dood gevonden in haar appartement in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Het is nog niet bekend wanneer ze wordt begraven.